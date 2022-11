97-jarige man slachtoffer van wisseltruc door neppe PostNL-bezorger

Een hoogbejaarde man is afgelopen zomer opgelicht door iemand die zich heeft voorgedaan als PostNL medewerker. De oplichter maakt het 97-jarige slachtoffer wijs dat hij zijn pinpas moet checken en wisselt die stiekem om. Met die pas wordt daarna betaald en geld opgenomen. Dit staat op beeld.

Het hoogbejaarde slachtoffer en zijn vrouw zijn op 20 juni in hun woning in Nieuw-West als de deurbel gaat. Een onbekende man in PostNL kleding vertelt een brief te hebben voor het slachtoffer, en overdondert de 97-jarige man met een lang verhaal. De onbekende man geeft aan de bankpas van het slachtoffer nodig te hebben voor hij de brief kan openen. De man geeft zijn bankpas, waarna de onbekende man die door een machine haalt. Het slachtoffer krijgt hierna zijn bankpas terug, althans dat denkt hij.

Nadat de bankpas door de machine is gehaald, past de onbekende man een wisseltruc toe. Het slachtoffer denkt zijn eigen pas terug te hebben, maar in werkelijkheid is de bankpas omgewisseld met een ander. Direct na het openen van de brief voelt het slachtoffer dat er iets niet klopt, de brief bevat namelijk geen belangrijke inhoud. En dat vermoeden blijkt te kloppen: even later krijgt het slachtoffer een telefoontje van de bank en wordt duidelijk dat er voor ongeveer 1000 euro is opgenomen bij verschillende geldautomaten en winkels in de omgeving van het Osdorpplein.

Beveiligingscamera's rond het Osdorpplein weten een man vast te leggen die de bankpas van het slachtoffer gebruikt. Op de beelden is te zien dat de verdachte bij een geldautomaat geld opneemt en afrekent bij verschillende winkels. Het is onduidelijk of de man op de beelden ook de man is die bij het slachtoffer voor de deur stond en de wisseltruc heeft toegepast.

In Bureau 020 zijn we vandaag op zoek naar de verdachte die is vastgelegd door de beveiligingscamera's. Op de beelden is de verdachte vrij helder te zien. "De man op de beelden heeft een lichte huidskleur, donkere baardgroei en hij droeg een witte polo en lichte schoenen", vertelt Marijke Stor van de politie Amsterdam. "Weet jij nou wie die man is of heb je andere informatie over hem? Laat het ons dan weten."