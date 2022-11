Vrouw (62) uit Weesp overleden na auto te water

Een 62-jarige vrouw uit Weesp is dinsdag overleden nadat zij zes dagen eerder met haar auto te water was geraakt op de Provincialeweg (N236) in Zuidoost.

De auto waarin de vrouw zat werd woensdagochtend 9 november door een voorbijganger gevonden. Het slachtoffer werd door de brandweer uit het voertuig gehaald en na reanimatie naar een ziekenhuis overgebracht. Uit onderzoek blijkt dat de vrouw vanuit de richting van Weesp naar de A9 reed. door onbekende oorzaak raakte zij van de rijbaan en belandde zij via de berm in het water van de Weespertrekvaart. Amsterdam Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Amsterdam Blijf met meldingen op de hoogte

Ga gratis verder Log in of registreer gratis op NU.nl en krijg toegang tot extra artikelen Direct inloggen

Eerder

Aanbevolen artikelen