Homoseksueel stel mishandeld na opmerking over rijgedrag

Een 68-jarige man die afgelopen zondag met zijn partner rond 18.15 uur op Meer en Vaart in Osdorp liep en een automobilist aansprak op zijn rijgedrag is door de bestuurder zwaar mishandeld. Het slachtoffer laat via Pink Nieuw-West op Facebook weten dat het om anti lhbtq-geweld gaat. Hij is geslagen en geduwd en ze werden uitgescholden voor 'vuile homo's'. De verwondingen waren zo ernstig dat de man naar het ziekenhuis moest voor behandeling.

Op Facebook is te lezen dat het stel werd aangevallen in de buurt van coffeeshop Sensimilia. "Wij stapten uit de tram en liepen naar huis. Op het voetpad kwam plotseling een Mercedes ons tegemoet, die ons bijna omver reed. Wij spraken de bestuurder aan op zijn gedrag. Helaas accepteerde hij dit niet en begon hij ons direct uit te schelden voor vuile homo. Er ontstond een zeer onaangename woordenwisseling."

De mannen wilden vertrekken omdat ze verder geen problemen wilden, maar dat lukte niet. "De bestuurder ons achterna kwam en ons aanviel. Hij duwde mijn partner met een smak tegen de grond en gaf hem een kaakslag. Daarna bedreigde de bestuurder mij, zowel fysiek als verbaal."

De politie laat weten dat het ten tijde van de mishandeling druk was op straat. De politie hoopt dat mensen die informatie of beelden hebben zich melden. De bestuurder reed weg in de richting van het politiebureau, maar vanaf daar ontbreekt ieder spoor. Opvallend is dat bij het wegrijden de kofferbak openstond.

De politie heeft ook een signalement verspreid: leeftijd ongeveer 30 jaar, sprak Nederlands, lichtgetinte huidskleur, kort krullend zwart haar, donkere kleding en een donkere broek.

