Rijkswaterstaat verwacht drukke spitsen: "Werk thuis indien mogelijk"

Rijkswaterstaat roept mensen op donderdag 'indien mogelijk' thuis te werken. De verkeersorganisatie verwacht donderdag lange files, zowel in de ochtend als in de middag. De reden daarvoor is een combinatie van "verkeersaanbod en regenval". Daarom roept Rijkswaterstaat mensen via Twitter op om als het even kan thuis te werken of buiten de spits in de auto te stappen.

Er is regen voorspeld tijdens de ochtend- en avondspits en dan kun je er donder op zeggen dat het filerijden gaat worden. Dinsdagavond regende het ook en was het ook erg druk. In en om de stad stonden lange files. Op het hoogtepunt van de avondspits stond er in heel het land meer dan 600 kilometer file op de snelwegen. De dinsdagen en donderdagen zijn traditioneel de drukste dagen van de week. Amsterdam Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Amsterdam Blijf met meldingen op de hoogte

