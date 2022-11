Portiek van wooncomplex Zuidoost vernield door explosief

Van een pand op de Meernhof in Zuidoost is de portiek woensdagavond vernield na een explosie. Door de klap is de deur vernield, zijn er ramen kapot en zit er een gat in de gevel.

Even na half tien was er een harde klap te horen. Wie erachter zit is onduidelijk. De politie heeft de omgeving afgezet en doet onderzoek. Om wat voor explosief het gaat moet worden onderzocht. Amsterdam Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Amsterdam Blijf met meldingen op de hoogte

