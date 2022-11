Twee slachtoffers mishandeld door groep jongens op het Spui

Rond 3 uur 's nachts lopen de man en de vrouw over het Spui om hun fiets te pakken. Terwijl de man zijn fiets losmaakt, valt een andere fiets in het fietsenrek om. Een groep jongens ziet dat gebeuren, komt op de man af en draagt hem op de gevallen fiets op te pakken.

Er ontstaat een woordenwisseling tussen de man en de groep. Het vrouwelijke slachtoffer probeert de boel nog te sussen, maar de situatie escaleert volledig. De vrouw krijgt een harde klap uitgedeeld en valt op de grond. De man probeert haar te verdedigen, maar wordt zelf ook tegen de grond geslagen en geschopt, waarbij hij flink mishandeld wordt. In paniek begint de vrouw te schreeuwen en komen er meerdere omstanders aangesneld. De jongens slaan vervolgens op de vlucht.

"Van een van deze jongens weet de getuige van de mishandeling niet veel later een foto te maken", zegt Marijke Stor van de politie Amsterdam. "Vanwege zijn vermoedelijk minderjarige leeftijd is er een onherkenbare versie van de foto gedeeld. De verdachte krijgt van het Openbaar Ministerie twee weken de tijd om zich bij ons te melden. Doet hij dit niet dan delen we de foto alsnog herkenbaar."