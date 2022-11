Halsema breidt cameratoezicht uit naar heel Holendrecht

Volgens Halsema is Holendrecht 'een gebied waarin criminele groepen zich hebben verenigd'. "Dat leidt niet alleen tot een gevoel van onveiligheid onder bewoners, maar ook ingrijpende geweldsdelicten in de buurt. Zo zijn er meldingen van drugsdealen, geweldsincidenten, intimidatie van bewoners."

Dat terwijl de zogenoemde 'meldingsbereidheid' in Zuidoost lager is dan in andere stadsdelen. Volgens de gemeente zorgt dat ervoor dat er minder zicht is op criminaliteit in Holendrecht en dat het werkelijke aantal slachtoffers van criminaliteit hoger ligt dan nu bij de politie bekend is.