Bestuurder van te water geraakte fietstaxi in levensgevaar, politie zoekt getuigen

Volgens de politie lag de chauffeur langere tijd onder water. Hij werd pas opgemerkt nadat een voorbijganger het voertuig met koplampen aan in het water zag liggen. Duikers van de brandweer vonden de man uiteindelijk in het water en brachten hem aan wal.

Het is onduidelijk hoe de bestuurder, die een felgele reflecterende jas droeg, te water is geraakt. De politie doet daar op dit moment onderzoek naar. De fietstaxi waarin de man reed is wit van kleur, heeft een rood dak en is met opvallend veel stickers beplakt.