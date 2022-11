Bewoners Riekerhaven starten crowdfundingsactie voor buren die alles zijn kwijtgeraakt

Bewoners van de ongedeerd gebleven woonblokken op de Riekerhaven zijn een inzamelingsactie begonnen voor hun buren, die die afgelopen zondag bij een grote brand alles zijn kwijtgeraakt. Met de actie willen de bewoners ervoor zorgen dat hun buren snel geholpen kunnen worden: "We willen er voor zorgen dat mensen snel een schone onderbroek aan kunnen trekken."

De brand verwoestte een volledig woonblok van 75 containerwoningen. Het wooncomplex op de Riekerhaven is een gemengd woonproject, waar zowel studenten als statushouders wonen. AT5 sprak gisteren de Nigeriaanse Sunday, die zondag moest toezien hoe zijn hele hebben en houden in vlammen opging. Datzelfde gold voor studente Alice, die gisteren zag hoe een graafmachine het puin van de woningen in een container stortte.

Studente Eva woont in het blok dat het verste van de brand afstond. Ze was op het moment van de brand niet thuis, maar zag die avond pas hoeveel schade er was aangericht. "Heel heftig. We hebben hier ontzettend veel contact met elkaar. Dus als die mensen die nu hun woning kwijt zijn, ken je gewoon goed. Je ziet gewoon al die levens die nu verwoest zijn. We voelen allemaal heel er met ze mee."

Gemengd wonen

Kort na de brand werd een 27-jarige bewoner aangehouden. De politie verdenkt hem ervan de brand in zijn woning gesticht te hebben. Verschillende bewoners hebben aan AT5 laten weten dat het gaat om een man 'die in de war is' en waar al langer problemen mee waren.

"Het is jammer dat alleen díé kant kant vaak wordt uitgelicht", zegt Eva. De vraag of gemengde woonprojecten als deze wel een goed idee zijn, werd dit jaar meerdere keren opgeworpen. In juli maakte het college bekend dat het deze woonvorm opnieuw onder de loep zou nemen. Dat gebeurde nadat er in wooncomplex De Stek in Watergraafsmeer zorgen waren over veiligheid.

Hulp

"Maar als je dit nu ervaart, zie je juist hoe iedereen zijn handen uit de mouwen steekt om elkaar te helpen. In het begin gebeurde dat door met de slachtoffers te praten. Inmiddels probeert iedereen extra kleren te verzamelen en zijn er bewoners die administratieve hulp bieden aan mensen die daar moeite mee hebben. Ook veel mensen die vroeger op Riekerhaven woonden, helpen mee."

Daarnaast heeft Eva samen met andere bewoners een crowdfundingactie opgezet. "Mensen zijn alles kwijt, maar niet iedereen heeft een inboedelverzekering. Ik weet niet of de gemeente nog geld gaat vrijmaken, maar wat ik wel weet is dat mensen nu alles kwijt zijn. We willen er in ieder geval voor zorgen dat mensen snel een schone onderbroek aan kunnen trekken."

Afhankelijk van hoeveel geld er binnengehaald wordt, kijken de initiatiefnemers wat er nog meer gedaan kan worden. "Misschien kunnen we ze een extra steuntje in de rug geven", zegt Eva.

Burgemeester Halsema zegt met het college te overleggen welke maatregelen de gemeente neemt om de slachtoffers te helpen: "We proberen de mensen, die toch erg kwetsbaar zijn, zo goed mogelijk op te kunnen vangen en beschermen"