Tandarts geopereerd na steekpartij: "Hij stond op straat en riep om hulp"

De man die maandag zwaargewond raakte bij een steekpartij in een tandartspraktijk in West is geopereerd en ligt aanspreekbaar in het ziekenhuis. Dat meldt de politie. Het gaat volgens buren om de tandarts die door een klant werd gestoken.

Buren kunnen het vanochtend, een dag na het incident, nog moeilijk bevatten. "Ik hoorde de tandarts gistermiddag op straat om hulp roepen. Zijn witte tandartsjas zat onder het bloed. Hij bleef maar roepen: 'Hij heeft me zomaar gestoken'", aldus een buurman die de tandarts kent uit de straat.

Volgens verschillende buurtbewoners hield de verdachte zich na de steekpartij op in de praktijk. "In de buurt waren we op dat moment bang dat hij misschien naar buiten zou komen en mogelijk nog anderen zou verwonden. Gelukkig gebeurde dat niet." Uiteindelijk wist de politie een 61-jarige verdachte aan te houden. Hij zit nog vast.

Wat het motief is van de steekpartij blijft vooralsnog een raadsel. "Ik begrijp er helemaal niets van. Die tandarts zit hier al jaren en doet geen vlieg kwaad", aldus een buurvrouw. De politie laat weten dat het de zaak in onderzoek heeft.

