Wensenambulance krijgt parkeerboete bij ophalen gast

De wensenambulance, de stichting die terminaal zieke mensen helpt hun laatste wens te vervullen, heeft tijdens het ophalen van een gast een parkeerboete gekregen.

Volgens de stichting is de boete begrijpelijk, maar was de reactie van de gemeente op het bezwaar 'pijnlijk'. De gemeente heeft uiteindelijk besloten om de parkeerboete in te trekken en biedt haar excuses aan.

Toen de medewerkers van de wensenambulance een gast gingen ophalen op de Vlietstraat in Zuid werd de auto tijdelijk geparkeerd zonder te betalen. Later viel bij de stichting een parkeerboete op de mat. "We denken dat er een scanauto van de gemeente langs reed en ons toen op de rol heeft gezet", laat medewerker Peter Butter weten. "We zijn natuurlijk geen ambulance in de zin van het woord, want we zijn geen hulpverleningsvoertuig. Dat we de prent kregen snappen we best."

Wat de wensenambulance minder goed begreep was hoe de gemeente omging met het bezwaar tegen de boete. "We hadden bezwaar gemaakt tegen de bekeuring omdat we het niet eens waren met de boete. We kregen te horen dat we boete alsnog moeten betalen, daar waren we redelijk pissed over", vertelt Butter. "Meestal is het geen probleem wat we doen, dit was de eerste keer. We vonden dat de gemeente wel iets coulanter had mogen reageren op het bezwaar."

Volgens de gemeente moet er parkeergeld worden betaald als het voertuig stilstaat. "Ook als u bijvoorbeeld één of meerdere passagiers in de auto laat zitten, de motor laat draaien, de alarmlichten aan hebt of als u een volle boodschappentas in- of uitlaadt", zo valt te lezen in de reactie op het bezwaar.

De wensenambulance staat door de afkeuring van het bezwaar voor een probleem. Om in hoger beroep te gaan moet de stichting 365 euro betalen, geld wat ze eigenlijk niet kunnen missen. "Wij zijn afhankelijk van donaties en giften. De kosten voor het beroep zijn pak en beet 200 liter diesel. Dan bestaat het risico nog steeds dat we alsnog moeten betalen."

Na vragen van AT5 heeft de gemeente besloten om de parkeerboete in te trekken. "De gemeente vindt maatwerk belangrijk, maar dat lukt helaas niet altijd in verband met de meer dan 70.000 bezwaren die wij krijgen", reageert de gemeente. "In dit geval trekken wij de parkeerboete/naheffingsaanslag in en bieden de vrijwilligers van de stichting wensenambulance onze excuses aan."

De wensenambulance reageert opgetogen op het intrekken van de boete. "We zijn blij dat de gemeente onze meerwaarde ziet voor wat wij doen voor de stad", laat Butter weten. "We hebben ook gesproken met de ombudsman en die gaat in gesprek met de gemeente om te kijken of er iets structureels kan worden geregeld voor ons."