Man zwaargewond na steekincident in tandartspraktijk in West

Bij een steekpartij in een tandartspraktijk aan de Pieter van der Doesstraat in West is een man zwaargewond geraakt. De politie heeft een verdachte, een 61-jarige man, aangehouden in de praktijk.

Ter plaatse vertelden omstanders dat het slachtoffer de tandarts is en dat hij zou zijn gestoken door een cliënt. De politie kon dit nog niet bevestigen.

Het slachtoffer is ter plekke behandeld en vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. Hij zou onder meer verwondingen hebben aan zijn buik. De politie doet verder onderzoek naar het steekincident.

