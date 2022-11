Update: Brandweer heeft vuur Riekerhaven "nog niet onder controle"

Er woedt een zeer grote brand in de Voetbalstraat in de wijk Riekerhaven in Nieuw-West. Het gaat om een brand in een woning. De brand is opgeschaald naar GRIP 1, dat betekent dat er zoveel mogelijk hulpverlening op af is.

De brandweer adviseert door de grote rookontwikkeling ramen en deuren dicht te houden. Er is een persoon naar het ziekenhuis gebracht, verder is iedereen uit de woning, laat de brandweer zojuist weten. De rook is tot ver in de wijde omgeving te zien. De brand woedt in een wooncomplex met containerwoningen, er wonen statushouders en studenten. Eerder dit jaar waaide op hetzelfde complex het dak van een aantal woningen af tijdens de storm Eunice. Amsterdam Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Amsterdam Blijf met meldingen op de hoogte

