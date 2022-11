Voor het team van Rederij 't Smidtje is het even wennen na een rustig coronajaar, waarin er afscheid is genomen van een deel van het team. Waar toen juist afgeschaald werd, moet er nu weer aan alle kanten bijgeschaald worden. "Deze piek hebben we eigenlijk niet eerder meegemaakt. Het is begonnen in april en het was voor ons natuurlijk helemaal de vraag of het wel zou beginnen, en hoe. Maar het is ontzettend snel opgelopen", aldus Tomas de Smidt.