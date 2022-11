Schaatsbaan Museumplein eerste weekend gesloten vanwege storing

Als het kouder wordt in de stad zijn een paar dingen zeker: zwanen zijn te vinden in de grachten, Sinterklaas komt aan over de Amstel en op het Museumplein wordt druk geschaatst. Dat laatste laat alleen nog even zich wachten, de schaatsbaan voor het Rijksmuseum kan dit weekend namelijk nog niet open vanwege een storing.

Dit weekend zou het ijs van de populaire schaatsbaan weer betreden kunnen worden, maar volgens de organisatie is dat zowel zaterdag als zondag nog niet mogelijk. "Wij doen er alles aan jullie zo snel mogelijk te laten schaatsen", laat de organisatie weten. Wat de storing precies inhoudt, is nog niet duidelijk. Schaatsfans die hierdoor in de koude kleren zitten, wees gerust. De schaatsbaan blijft de komende tijd nog open, tot en met 5 februari van volgend jaar. Dagelijks kan het ijs dan betreden worden van 10.00 tot 22.00 uur, op vrijdag en zaterdag tot 23.00 uur. Amsterdam Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Amsterdam Blijf met meldingen op de hoogte

