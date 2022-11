Coalitiepartijen verdeeld over sluiten van ramen op de Wallen

Criminaliteit, mensenhandel, drukte en dronken toeristen: het zijn problemen op de Wallen waar het stadsbestuur al jaren grip op probeert te krijgen. Een erotisch centrum buiten het stadshart, met 100 werkplekken, een theater en hoogwaardig erotisch vermaak, moet gaan helpen om de Wallen leefbaarder te maken. Het centrum is daarmee onderdeel van de 'aanpak binnenstad', omdat met de komst van de nieuwe werkplekken ramen op de Wallen gesloten gaan worden.

PvdA, D66, VVD en Denk laten aan AT5 weten voorstander te zijn van het verplaatsen van de raamprostitutie. Dat betekent concreet dat er een meerderheid van de raad voor dat onderdeel van de plannen van een erotisch centrum is, maar er zijn kanttekeningen.

"Dit kan wel pas gebeuren als het erotisch centrum in gebruik is omdat er in de tussentijd wel veilige werkplekken moeten zijn voor sekswerkers", aldus Lian Heinhuis van de PvdA. Heinhuis denkt dat de verplaatsing van de ramen ook de positie verzwakt van criminele organisaties die zich op de Wallen bezighouden met mensenhandel en ondermijning.