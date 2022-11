Amsterdam moet het mes in de interne organisatie zetten en van duizenden ambtenaren afscheid nemen. Dat zegt fractievoorzitter van de grootse oppositiepartij VVD Claire Martens in AT5's Park Politiek. De liberalen willen daarmee onder andere investeren in meer handhavers op straat en het budget voor ondermijning verhogen. "Ik hou liever minder geld in van Amsterdammers, zodat zij meer geld overhouden en niet afhankelijk worden van de armoederegelingen."

Deze week werd er in de gemeenteraad gesproken over de begroting van Amsterdam voor volgend jaar. Als enige oppositiepartij maakte de VVD een tegenbegroting. Daarin werden andere keuzes voorgesteld. Zo willen de liberalen onder andere meer geld vrijmaken voor ondermijning, handhavers en extra reinigers. Ook de reclamebelasting moet worden afgeschaft en de rekening voor het afval ophalen voor Amsterdammers wordt verlaagd.

Om die plannen te betalen wil de VVD dus afscheid nemen van een flink deel van de ambtenaren. "Laat ik vooropstellen dat dat ambtelijk apparaat van Amsterdam heel groot is. Ook als je het vergelijkt met de andere G4-steden. We hebben veel te veel ambtenaren. Niet in de uitvoering, daar willen we zelfs meer reinigers bijvoorbeeld. Bezuinig ook niet op op de ambtenaren die vergunningen moeten verlenen, dat is een groot gemaakte fout", zegt Martens.

Ze vervolgt: "het gaat puur om de managementlaag, de adviseurs. Dat kan echt minder. Dat geld moet ergens vandaan komen. Het zijn uitdagende tijden. Wij zeggen: minder ambtenaren, meer geld in de portemonnee van Amsterdammers."

Volgens Martens moet het gaat om zo'n 3000 tot 4000 minder arbeidsplaatsen. "Het is voor niemand een leuke boodschap, maar wij gaan met belastinggeld van Amsterdammers om. In Amsterdam zijn we goed in heel veel geld van Amsterdammers in te houden. Ik hou liever minder geld in van Amsterdammers, zodat zij meer geld overhouden en niet afhankelijk worden van de armoederegelingen. Dan heb je misschien wat minder ambtenaren nodig. Is dat leuk? Nee, maar je moet ergens een keuze maken."

Wat betreft de keuzes die gemaakt moeten worden tijdens de voorjaarsnota kijkt de VVD naar de grote projecten zoals de nieuwe Meervaart en OBA Next. De bruggen over het IJ moeten doorgaan, vindt Martens. "Het is een hele lastige opgave en uitdagend. Ik snap het dat, als je in de politiek zit, iets wil nalaten wat plakt aan de eigen partij. Zet deze plannen in de koelkast en kijk er weer naar als hier het geld tegen de plinten klotst."