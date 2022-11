Eigenaren van gestolen elektrische (bak-)fietsen gezocht

Tijdens een onderzoek in een loods in Oud-West zijn elektrische (bak-)fietsen aangetroffen die zijn gestolen. De meeste zijn weer teruggebracht naar de rechtmatige eigenaar, maar van een aantal fietsen is nog onbekend van wie ze zijn. Daarom laten we deze week beelden zien van deze fietsen in Bureau 020.

Het gaat om de volgende soorten elektrische (bak-)fietsen: Zwarte Babboe bakfiets

Zwarte Fietsfabriek bakfiets

Zwarte Samebike fiets

Matgrijze Samebike fiets

Witte Urban Arrow fiets "Deze zaken laten ook goed zien dat het écht belangrijk is om aangifte te doen van fietsendiefstal", zegt Marijke Stor van de politie Amsterdam. "Want wij weten nu dus niet wie de eigenaren zijn van deze fietsen." Daarnaast kan het raadzaam zijn om een AirTag in je fiets te verstoppen, het serienummer van je fiets te noteren en krassen of andere dingen die jou fiets uniek maken te fotograferen. De politie wil benadrukken dat het belangrijk is om aangifte te doen als je fiets toch onverhoopt gestolen is. Door een aangifte kan er makkelijker worden getraceerd wie de rechtmatige eigenaar is wanneer er fietsen worden aangetroffen. Amsterdam Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Amsterdam Blijf met meldingen op de hoogte

