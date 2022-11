Plan bufferzone abortuskliniek toch aangenomen ondanks scepsis Halsema

Een meerderheid van de gemeenteraad heeft vandaag voor het plan gestemd om een ruimere bufferzone voor demonstranten rond de abortuskliniek aan de Sarphatistraat in te voeren. Burgemeester Halsema liet eerder nog weten dat ze haar bedenkingen had bij de juridische haalbaarheid van het plan. Aan het plan zijn nu een paar punten toegevoegd die ervoor moeten zorgen dat de zone ook voor de rechter standhoudt.

In een brief aan de gemeenteraad liet Halsema eerder weten dat ze in principe alleen kan ingrijpen bij een demonstratie als het de openbare orde verstoort. Het laatste bekende incident bij de abortuskliniek dateert echter van 2020.

De burgemeester gaf tegelijkertijd aan dat er daardoor wel een 'clash tussen grondrechten' bestaat. "Iedere vrouw heeft het recht op de keuze wel of geen ouder te worden en iedere vrouw moet altijd veilig, vrijelijk en ongestoord een abortuskliniek kunnen betreden", aldus Halsema.

Demonstranten moeten op dit moment ook al zestien meter afstand houden tot de kliniek, maar meerderheid van de raad vindt dat niet ver genoeg gaan. Mensen die willen protesteren, kunnen nu bijvoorbeeld ook bij de fietsenstalling staan. Dat is een plek waar veel bezoekers langs moeten als ze van en naar de kliniek lopen.

Omdat een meerderheid van de raad vindt dat de demonstraties wel degelijk voor ordeverstoringen zorgen, is er in de Stopera alsnog voor de motie gestemd. Hoe groot de bufferzone moet worden, is daarin nog niet vastgelegd. Uit onderzoek moet duidelijk worden tot welke afstand het plan juridisch haalbaar blijft. "Mocht de rechter ingrijpen, dan willen we juridisch zo sterk mogelijk staan", legt D66-fractievoorzitter Ilana Rooderkerk uit.

Het is de bedoeling dat de bufferzone "zo groot als juridisch haalbaar" wordt, zegt Rooderkerk. Een meerderheid van de raad is voor een afstand van 100 meter. "Maar het liefst heb ik dat ze op de Dam staan", zegt de fractievoorzitter.

Ook is er in de motie vastgelegd dat de gemeente 'in overleg moet treden' met de abortuskliniek over het bijhouden en melden van incidenten. De raad hoopt daarmee dat incidenten rondom de kliniek sneller aan het licht komen. "Dan kunnen we ook beter aantonen dat er wel degelijk sprake is van ordeverstoring", aldus Rooderkerk.