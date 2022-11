Grotere groep kinderen kan steun krijgen van gemeente, gratis ov op zaterdag

"Stijgende lasten zijn ook voor middeninkomens een groeiend probleem", aldus D66-raadslid Rooderkerk. "Met de uitbreiding van de kindregelingen kunnen we hen helpen kleding of schoolspullen te betalen."

Naast de uitgebreide regeling worden er 600 fietsen uitgedeeld aan kinderen wiens ouders geen fiets kunnen betalen. "In deze tijd van stijgende prijzen hebben ouders niet altijd meer het geld voor sportclubs of muziekles van kinderen. Ook zijn de kosten van een kinderfiets of ov voor de wedstrijd of museumbezoek op zaterdag een obstakel."