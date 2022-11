Stadsdeel West zet beveiligers in op Kinkerstraat en Jan Evertsenstraat

Het gaat om een proef tussen november en januari. In die 'donkere maanden' is er volgens Ulichki een groter risico op ‘impactvolle incidenten’. Vorig jaar was er in deze tijd een ramkraak en werden er twee supermarkten, drie winkels, een coffeeshop en een hotel overvallen. Die onveiligheidsgevoelens zijn volgens Ulichki toegenomen door recente plofkraken op geldautomaten in de Kinkerstraat en in De Hallen.