Douane Schiphol ontdekt 50 kilo coke tussen partij rozen tijdens werkbezoek staatssecretaris

De staatssecretaris bezocht de luchthaven om de werkzaamheden van de douane in het kader van het tegengaan van ondermijning te bekijken. Ze is onder meer meegegaan bij het doorzoeken van een vliegtuig met een speurhond. "We moeten smokkel tegengaan, om zo de inkomstenbron van ondermijnende criminelen aan te pakken. Het is daarom goed dat de douane deze drugs onderschept heeft", vertelde De Vries bij de dozen met coke en rozen.