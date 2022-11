Om Amsterdammers meer te betrekken bij de politiek komt de gemeente met een nieuw instrument: stadsdeelpanels. Een soort burgerberaad op stadsdeelniveau, bedoeld om de adviezen van bewoners beter te laten horen. Maar stadsdeelcommissieleden, voor wie het instrument bedoeld is, zijn sceptisch over het nut ervan. "Straks creëer je juist weer een soort valse hoop", reageert Bas van der Sande, commissielid in Centrum.

"Ik denk dat ik me wel verbonden voel met de politiek, maar niet gehoord", zegt een bewoner in Noord. De reden voor hem is duidelijk: "Omdat de politiek niet zo veel luistert".

En dat is een terugkerend sentiment onder Amsterdammers. Recente plannen van de gemeente waar bewoners de kans kregen om in te spreken, verliepen niet zonder slag of stoot. Zo werd laatste bekend dat het nieuwe theater van De Meervaart sowieso in de Sloterplas komt, ondanks protest van de buurt. "Dit is tegen de zin van de omwonenden, we zijn volkomen genegeerd. Ons werd verteld dat we inspraak hadden gehad en dat is gewoon niet waar", verklaarde bewoner Anthony Cowl toen aan AT5.

Om het vetrouwen in de politiek en de betrokkenheid van Amsterdammers te versterken, zet het stadsbestuur vol in op burgerparticipatie. De stadsdeelpanels zijn hierin een nieuw instrument. Idee is dat er per stadsdeel minimaal 250 bewoners willekeurig worden geloot, die tenminste twee keer per jaar opgeroepen worden door de stadsdeelcommissies om te discussiëren over onderwerpen in de buurt die op dat moment belangrijk zijn.

Valse hoop

Echter zien commissieleden uit de verschillende stadsdelen nog veel haken en ogen. "Zij krijgen als het goed is dan één dag om met minimaal 250 Amsterdammer één mening te vormen. Eén dag is zeker niet genoeg, en 250 Amsterdammers zijn er te veel voor een zinvolle dag", denkt Bas van der Sande, commissielid namens de VVD in stadsdeel Centrum.

Volgens Van der Sande is het goed dat de burgers zich op deze manier betrokken voelen, maar vreest dat als er niets mee gedaan wordt of de honderden leden het niet met elkaar eens worden. het averechts kan werken. "Dan creëer je juist weer een soort valse hoop, van 'nou, dan mogen we weer meedoen, worden we weer betrokken, maar ze luisteren toch niet naar ons'".

Ook Canan Uyar, stadsdeelcommissielid in Noord voor de PvdA, zet nog vraagtekens bij het plan. Hoewel ze inziet dat een burgerpanel beter contact oplevert met de buurt en geluiden kan laten horen die eerst niet bekend waren, moet er volgens haar qua verwachtingsmanagement nog veel gebeuren. "Ik houd mijn hart vast, mocht het zo zijn dat burgers straks weer teleurgesteld zijn. Die zijn nu al zo cynisch over de politiek. Dus dit moet niet een losse ballon zijn die we oplaten en waarmee we straks niets gaan doen."

En dat is geen onbekende kost voor de stadsdeelcommissieleden. Volgens hen blijven de adviezen die ze sturen naar het college en de raad te vaak onbeantwoord en dat is pijnlijk. "Ik heb zelfs een keer geroepen dat de Stopera de Bermudadriehoek is van Amsterdam", vertelt Uyar. "Wat er heen gaat, komt nooit meer terug. Zeker omdat we de vorige periode niet zo serieus zijn genomen, hebben we nu onze twijfels of ze de plannen echt waar gaan maken."

Verantwoordelijk wethouder Rutger Groot Wassink (Democratisering), zegt dat sentiment niet geheel te herkennen. "Want ik merk toch dat in de gemeenteraad heel vaak de adviezen van de stadsdeelcommissies heel serieus worden meegewogen bij besluitvorming, ze staan ook standaard op de agenda. Maar, ik denk dat dit een hele waardevolle toevoeging kan zijn en dat het voor mensen ook heel leuk is om te kunnen meepraten. Loting is een heel eerlijk systeem."

Groot Wassink hoopt, en zegt er zelfs van uit te gaan, dat de stadsdelen hier volgend jaar 'enthousiast' mee aan de slag gaan. Volgens hem zijn de adviezen van de stadsdeelpanels nadrukkelijk een advies aan de stadsdeelcommissies. "Het is dan ook aan hen om te bepalen wat ze er mee doen", aldus de wethouder. "Maar ik geloof in wisdom of the crowd. Dat als zo'n geloot panel zich ergens over buigt, dat daar per definitie een heel waardevol advies uit komt."

Commissielid Van der Sande zet vraagtekens bij de toegevoegde waarde. "Er is al veel burgerparticipatie op stadsdeelniveau. Ga nou juist die instrumenten verbeteren in plaats van een nieuw panel oprichten waar, door loting, willekeurige Amsterdams bijna verplicht in moeten, maar de betrokken bewoners er juist buiten kunnen vallen. Doe niet dat, maar ga met elkaar kijken hoe je de inspraak bij een stadsdeelcommissie, bij een bewonersavond, en uiteindelijk de raad, kan verbeteren."

Groot Wassink blijft overtuigd van de toekomst van de burgerpanels. "Ik geloof heel erg in loting, en ik geloof heel erg in burgerberaden. Het is een hele belangrijke toevoeging aan het pakket dat we al hebben in de stad. Ik zou het op zich heel leuk vinden als de gemeenteraad zou besluiten dat zij ook een geloot burgerpanel willen, maar dat moet de gemeenteraad zelf besluiten."

Het plan wordt volgende week vastgesteld door het stadsbestuur. Het is uiteindelijk aan de stadsdeelcommissies zelf om te besluiten of ze het gaan gebruiken. Commissielid Van der Sande weet zijn antwoord al: "Niet doen. Gewoon niet doen."