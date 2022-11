'Bankmedewerker' betrapt terwijl hij in P.C. Hooftstraat pinpas van vrouw (78) leegtrekt

Een geluk bij een ongeluk voor een 78-jarige Amstelveense die slachtoffer werd van een pinpasfraudeur. De man heeft zichzelf verraden toen hij voor de tweede keer ging shoppen in de P.C. Hooftstraat.

De dief doet zich op maandag 24 oktober voor als bankmedewerker. Hij laat de vrouw flink schrikken door haar telefonisch te vertellen over een 'verdachte transactie' vanaf haar rekening. Hij belt haar die dag meerdere keren en haalt haar over om al haar persoonlijke gegevens door te geven. 's Avonds staat iemand voor de deur om haar bankpassen op te halen.

Nadat de Amstelveense haar pinpassen heeft afgegeven, twijfelt ze toch aan de oprechtheid van de 'bankmedewerker' en belt de politie. Die komen erachter dat duizenden euro's van haar geld is gebruikt om spullen te kopen in de dure P.C. Hooftstraat in Amsterdam.

De hebberigheid van de dief komt hem uiteindelijk duur te staan. Wanneer de man enkele dagen later weer een rondje door de P.C. Hooftstraat maakt, wordt hij herkend door een winkelmedewerker. Die wist wat de man op zijn kerfstok had, nadat de politie langs was geweest voor een buurtonderzoek.

De man wordt in de winkel aangehouden en bij een doorzoeking van twee woningen worden goederen in beslag genomen. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. Of de vrouw haar geld terugkrijgt, is nog niet duidelijk.