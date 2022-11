In de Sporthallen Zuid vond gisteravond het kickboksgala GLORY Rivals 3 plaats waar honderden kickboksfans op af kwamen. Op het gala vochten veel Amsterdammers, onder wie Ibrahim el Bouni, Jay Overmeer en Abderrahman Barkouch.

De fans werden getrakteerd op een bomvol programma. In totaal zouden er 82 partijen worden afgewerkt, waarvan achttien voor professionele kickboksers van zowel Enfusion als GLORY. Het evenement begon daardoor al vroeg; om 13 uur stonden de eerste kickboksers al de ring in.

Voor organisator Mourad el Otmani was het belangrijk om ook de jonge talenten de kans te geven op het grote podium. "Sporthallen Zuid is een legendarische plek voor het kickboksen. Hier hebben grote atleten gestaan", zegt El Otmani.

Een van de belangrijkste namen op het GLORY-affiche was die van Ibrahim El Bouni. Hij vocht het laatste gevecht van de avond. El Bouni won het gevecht door tegenstander Muhammed Balli al in de eerste ronde knock-out te slaan. Voor El Bouni was het de derde partij die hij won.

Dat geldt ook voor Jay Overmeer, die vandaag tegen Robin Ciric de derde van zijn eerste drie GLORY wedstrijden won en daarmee nog ongeslagen is. "Ik ben trots op mezelf, we hebben het goed gedaan en de sfeer was geweldig", zei Overmeer na afloop.

Ook Abderrahman Barkouch mocht zaterdag de ring in. De 26-jarige kickbokser wordt naar eigen zeggen vaak onderschat. "Omdat ik klein en dik ben", verklaarde hij voor de wedstrijd. "Dan denken ze, wat komt deze jongen hier doen." Voor Barkouch eindigde het gevecht niet als gehoopt. Tegenstander Tariq Osaro sloeg hem in de derde ronde knock-out.