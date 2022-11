Bij een ongeluk op de A10 in Noord is afgelopen nacht een gewonde gevallen. De automobilist is niet in zijn voertuig aangetroffen, maar werd verderop door een politiehelikopter gevonden bij het fietspad aan de Verlengde Stellingweg.

Het slachtoffer is vermoedelijk de controle over zijn auto kwijtgeraakt. Op het moment van het ongeval regende het. Bij het ongeluk waren geen andere voertuigen betrokken. Toen de hulpdiensten bij de plaats van het ongeluk arriveerden, troffen zij niemand aan in de zwaar beschadigde auto. Het slachtoffer werd na een zoektocht, waarbij onder andere de politiehelikopter werd ingezet, gevonden langs het fietspad op de Verlengde Stellingweg. Het slachtoffer is met spoed door een ambulance naar een ziekenhuis overgebracht. De politie onderzoekt de aanrijding.