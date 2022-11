Bij een woning aan de Milovan Djilasstraat in de Bijlmer is gisteravond een explosief afgegaan. De politie laat weten dat er een onderzoek is gestart.

Het explosief ging rond 21.10 uur af aan de voorzijde van de woning. Volgens de politie was er een harde knal te horen en is de woning beschadigd. Er raakte niemand gewond. "Er werd nog geen verdachte aangehouden", laat de politie weten. "Het incident wordt zeer serieus genomen en de recherche is inmiddels met een opsporingsonderzoek gestart naar de dader(s)." Getuigen wordt gevraagd zich te melden, een anonieme verklaring zou ook mogelijk zijn.