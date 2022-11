Het gaat nog altijd niet goed met de Bos en Lommermarkt. De markt is in november vorig jaar verplaatst van het Bos en Lommerplein naar de weg. Nieuwe kramen en een nieuwe locatie moesten voor een groei in bezoekersaantallen en een nieuw elan zorgen, maar het aanbod lijkt in plaats van te stijgen, alleen maar verder terug te lopen.

Daarom lijkt het een 'nu of nooit'-offensief dat is ingezet door Thomas Hermans (D66), lid van het dagelijks bestuur van stadsdeel West. Hij uitte in september in een memo naar de stadsdeelcommissie zijn zorgen over de markt en is onlangs in gesprek gegaan met de ondernemers op de markt. "Het is zorgelijk dat het nog niet goed gaat met de markt, aan de andere kant heb ik er veel hoop in dat we wel de juiste richting op gaan." Op basis van de gesprekken en de acties die op tafel liggen heeft hij geloof dat er een ommekeer kan komen.

Grote gaten

De stemming op de markt is niet louter negatief, maar de ondernemers zien dat het beter kan en beter moet wil de Bos en Lommermarkt bestaansrecht houden. "Het wordt in de loop der tijd steeds een beetje kleiner en als je nu straat doorkijkt zijn er grote gaten tussen kramen in", aldus Sandra Kromwijk van de kaasboer. "Het lijkt me zo niet aantrekkelijk voor winkelend publiek dus dat mag wel wat meer."

Strenge regels van tafel

De afgelopen maanden was een punt van irritatie de strenge regels voor nieuwe ondernemers om een plek te krijgen op de markt. Daar heeft Hermans nu beterschap in beloofd aan de marktkooplui. "Wat we wilden hier is een diverse markt neerzetten, daar hadden we regels voor ingesteld, maar wat we ook zagen is dat die regels het moeilijk maakten voor mensen om daadwerkelijk een plek op de markt te krijgen", legt hij uit. "Dus ik heb gezegd: laten we die marktlijst nou gaan en laten we zoveel mogelijk ondernemers die hier willen komen ook een plek krijgen."

Verder zet het stadsdeel in op een beter bereikbare markt, een marktmeester die meer beschikbaar is, het promoten van de markt en het zorgen voor een stabiele aanwezigheid van de marktondernemers en hen daarop aanspreken wanneer dat niet het geval is.

Er is hoop en wilskracht bij de marktkooplui en bij het stadsdeel om de schouders eronder te zetten. "We blijven ondernemers in hart en nieren dus we zullen altijd blijven vechten voor onze boterham", aldus marktkoopman Erick Struik. "Of dat nou hier is of op een andere locatie, deze wijk is voor mij heel belangrijk. De mensen die hier wonen betalen mijn brood en mijn diesel dus ik zal altijd blijven vechten om in deze buurt mijn geld te kunnen blijven verdienen."

In 2023 wordt er opnieuw geëvalueerd wat de acties opgeleverd hebben en of de markt kan blijven voortbestaan.