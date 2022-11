De demonstratie van Samen voor Nederland, waar de omstreden spreker David Icke zou spreken, is door burgemeester Halsema verplaatst naar het Museumplein. De manifestatie staat op 6 november gepland en zou aanvankelijk op de Dam gehouden worden. De driehoek (burgemeester, politie en justitie) is bang voor ongeregeldheden omdat er ook drie tegendemonstraties zijn aangekondigd.

Vooral de aanwezigheid van spreker David Icke is omstreden. Eerder lieten Halsema, politie en justitie al weten de komst van Icke zeer ongewenst te vinden. Vorige week verzocht de driehoek Icke nog om af te zien van zijn komst "vanwege zijn antisemitische en kwetsende uitspraken in het verleden "

Icke onderzoekt naar eigen zeggen al sinds de jaren negentig hoe de wereldmacht precies in elkaar steekt. Daarbij verspreidt hij ideeën uit De Protocollen van de Wijzen van Sion, een fictief document waaruit zou moeten blijken dat er al sinds de 19e eeuw een Joods complot bestaat om de wereldmaatschappij te verwerven.

"De driehoek houdt er sterk rekening mee dat wanordelijkheden kunnen ontstaan", staat er in een verklaring. "Een politieoptreden in een dergelijke situatie op de Dam brengt extra risico's met zich mee. De nabijheid van de vele drukke nauwe winkelstraten, attracties, musea en de aanwezigheid van grote aantallen bezoekers op de zondagmiddag bemoeilijken een mogelijk noodzakelijk optreden door de politie."

De gemeente heeft nog geen antwoord gekregen van de IND op het verzoek om de Britse spreker de toegang tot het land te ontzeggen. Mocht de Icke niet naar Nederland of Amsterdam komen dan handhaaft de driehoek de aanwijzing tot verplaatsing, omdat het mogelijk is dat hij via een videoverbinding de demonstratie alsnog toespreekt.