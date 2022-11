De man die vorig jaar de 22-jarige Lau uit Assendelft doodschoot en zijn lichaam dumpte in een sloot in Geuzenveld, is vandaag veroordeeld tot negen jaar celstraf. Twee anderen die hem hielpen met het verbergen van het wegmaken van het lichaam kregen elk achttien maanden celstraf.

Het slachtoffer werd in Assendelft doodgeschoten toen hij in een busje zat. De schutter zat naast hem en hield het wapen vlak bij het hoofd van Lau, waarna hij in zijn mond schoot. Daarna verborg de schutter samen met de twee anderen het lichaam in een sloot bij de Nico Broekhuysenweg in Osdorp. Een oud-politiehond van een voorbijganger vond het lichaam bij toeval op 12 maart.

"De dood van het slachtoffer en de wijze waarop verdachte en zijn mededaders met het lichaam van het slachtoffer zijn omgegaan is uitermate schokkend geweest voor de nabestaanden", schrijft de rechtbank in het vonnis. "De onschendbaarheid van het lichaam, ook dat van een overledene, is een belangrijk rechtsgoed. Verdachte heeft hier in verregaande mate inbreuk op gemaakt."

De oma van Lau, bij wie hij woonde, en zijn zus hebben tijdens de zitting gebruik gemaakt van hun spreekrecht. Volgens de rechtbank hebben ze 'op invoelbare wijze naar voren gebracht hoe ondragelijk het verlies van hun kleinzoon en broer is en hoe hun leven sinds zijn overlijden is verwoest'. "Dit soort misdrijven veroorzaken naast het onmetelijke verlies bij familie en vrienden bovendien ook gevoelens van onrust, onveiligheid, en afschuw in de samenleving."

Het Openbaar Ministerie had tien jaar celstraf en tbs tegen de schutter geëist. De rechtbank legt echter geen tbs op. Volgens de rechtbank had de officier van justitie tijdens de zitting slechts een 'algemene, summiere toelichting' gegeven. Ook waren er geen deskundigen opgeroepen om de eis toe te lichten. De rechtbank zag in de conclusies van de psycholoog en de psychiater ook geen aanleiding om tbs op te leggen.

De negen jaar gevangenisstraf zou 'passend en geboden' zijn. De tijd die de schutter al in voorarrest heeft gezeten wordt van de straf afgetrokken.