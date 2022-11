In Bureau 020 zijn deze week beelden te zien van belangrijke getuigen die meer weten over het steekincident of de verdachte bij de dodelijke steekpartij van de Engelsman Danny Castledine op het Singel.

Op dinsdag 31 mei is de 22-jarige Engelsman Danny Castledine samen met een vriend een dagje uit in Amsterdam. Ze bezoeken verschillende cafés maar verliezen elkaar in de loop van de nacht uit het oog. Op zoek naar zijn vriend loopt Danny die nacht in zijn eentje vanaf de Zeedijk richting het Centraal Station en komt daar in contact met een 22-jarige man uit België.

De twee raken aan de praat en lopen samen de binnenstad in. Eenmaal aangekomen op het Singel slaat de stemming om, waarna Danny meerdere keren met een scherp voorwerp wordt gestoken door de Belg. Hij valt neer en overlijdt diezelfde nacht nog aan zijn verwondingen.

De 22-jarige Belg wordt diezelfde nacht nog aangehouden en wordt ervan verdacht dat hij Danny Castledine heeft neergestoken. Hij zit op dit moment nog vast.

"Het motief van de verdachte is vooralsnog onduidelijk, mogelijk dat hij Danny wilde beroven", zegt Marijke Stor van de politie Amsterdam. "Danny had namelijk toen hij werd aangetroffen zijn telefoon en horloge niet meer bij zich, maar die spullen zijn ook niet bij de verdachte aangetroffen toen hij werd aangehouden. Uiteraard zijn zowel de telefoon als het horloge wel erg belangrijk voor ons onderzoek en we hopen dan ook dat ze snel boven water komen. Ook voor de familie van Danny, voor wie de spullen een grote emotionele waarde hebben."

De verdachte vlucht na de steekpartij richting het Centraal Station. Het is goed mogelijk dat, als hij de spullen heeft meegenomen, hij deze onderweg of op het station is kwijtgeraakt. Op camerabeelden is te zien hoe een fietser over het Kattengat rijdt en iets opraapt, kort daarvoor is de verdachte langs die plek gevlucht en heeft daar mogelijk de telefoon of het horloge van Danny verloren. Mogelijk is de fietser zonder het zelf te weten in het bezit geraakt van Danny's spullen. "Wij willen weten wie die fietser is met de Action tas is en wat hij precies heeft opgeraapt", zegt Stor.

De verdachte komt even later aan in de stationshal van Amsterdam Centraal, waar hij mogelijk in slaap valt op een bankje. Aan zijn voeten ligt een tasje waar mogelijk de spullen van Danny inzitten. Als hij ligt te slapen, komt een jongeman aanlopen die na een paar keer heen en weer lopen het tasje meeneemt.

"De man die het tasje heeft weggenomen krijgt de kans om zichzelf bij ons te melden", zegt Stor. "Hij heeft weliswaar iets gestolen, maar dat is in dit geval ondergeschikt aan het dodelijke steekincident. Het gaat ons om zijn verklaring en de inhoud van het weggenomen tasje. Naast hem en de fietser met de Action tas zijn we nog opzoek naar twee andere getuigen."

De verdachte van het steekincident was in de uren na de steekpartij in het gezelschap van een man in een rode jas. De politie wil graag in contact komen met deze getuige.

Op de beelden is te zien hoe hij door het centrum loopt, een paar keer iets opraapt en stopt bij een waterpunt om iets te drinken. Later is de man in de rode jas samen met de verdachte van het steekincident op een bankje op het Centraal Station in slaap gevallen.

Daarnaast zijn er twee taxichauffeurs die mogelijk iets hebben gezien of gehoord. In de buurt van het Singel waar Danny is neergestoken, stopte die nacht een taxi. Dat was waarschijnlijk de witte Toyota Prius die op de beelden te zien is. De taxi heeft rond kwart voor drie een tijdje stilgestaan op het Singel, waarschijnlijk omdat er een chauffeurswissel plaatsvond.

"Wij komen graag in contact met allebei die taxichauffeurs", zegt Stor. "Om het geheugen van de getuigen even op te frissen: de verdachte van het steekincident betreft een grote, forse man met een donkere huidskleur. Hij droeg zijn lange, zwarte haren in strakke vlechtjes over zijn hoofd en hij droeg daarnaast een soortgelijke camouflage-jas. Het is echt belangrijk dat die getuigen zich bij ons melden. Zodat wij mogelijk antwoord kunnen geven op belangrijke vragen. Ook voor de familie van Danny voor wie dit natuurlijk een hele zware en moeilijke tijd is."