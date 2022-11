In Mexico presenteerde het bestuur van de Stichting Pride Amsterdam dit weekend hun bid om in 2026 de WorldPride te mogen organiseren. Deze week volgt de toekenning. De poging van Amsterdam oogst sympathie, maar de concurrentie van Orlando is stevig.

Het jaarlijkse congres van InterPride, waar Pride-organisatoren van over de hele wereld samenkomen, vond afgelopen weekend plaats in de Mexicaanse stad Guadalajara. Directeur Lucien Spee en zijn team, allen gekleed in Hollandse klederdracht, lichtten daar op een podium de Amsterdamse poging om de WorldPride-organisatie veilig te stellen toe. De keuze is in handen van de vierhonderd leden van InterPride.

De WorldPride werd voor het eerst in 2000 gevierd in Rome en vindt sinds 2012 elke twee à drie jaar plaats. Meer nog dan reguliere Pride-feesten staat het houden van de WorldPride garant voor honderdduizenden bezoekers van over de hele wereld. Dikwijls is het het grootste lhbtiq+ evenement van het jaar.

Voor een groot deel leunt de argumentatie van Stichting Amsterdam Pride op het imago van de stad als tolerant en kosmopolitisch, met een historie als pionier van de homorechten. In het bidbook wordt Amsterdam beschreven als een vrije stad met inwoners van over de hele wereld, waar bovendien in 2001 de eerste huwelijken tussen stellen van het gelijke geslacht werden gesloten. In 2026 zal dat precies een kwart eeuw geleden zijn.

Andere argumenten die worden ingezet: het rijke Amsterdamse lhbtiq+ nachtleven, de goede infrastructuur en de ervaring van de stad met grote evenementen, zoals de Gay Games in 1998.

Dat Amsterdam de eer krijgt, is nog geen gelopen race. De enige andere kanshebber is Orlando, de stad in Florida waar in 2016 in homoclub Pulse 49 bezoekers werden doodgeschoten. In 2026 is dat precies tien jaar geleden.

Mocht Amsterdam worden geselecteerd, dan is het nog niet zeker of Stichting Amsterdam Pride de organisatie op zich mag nemen. "Als World Pride naar Amsterdam komt, dan gaat de partij die de organisatie vanaf 2024 voor zijn rekening neemt dit uitvoeren", schrijft een woordvoerder van cultuurwethouder Meliani. "Dat moet dan goed worden overgedragen."

Voor het binnenhalen van de subsidie en organisatie voor de periode 2024-2027 zijn behalve Stichting Pride Amsterdam nog twee andere partijen in de race. Queers United is een netwerk van merendeels activistische organisaties. Zij willen een Pride met een minder commercieel en massaal karakter. Ook het Andreas Cultuur Fonds heeft zich gemeld. Hierin zitten kopstukken uit Gay Business Amsterdam, de organisator van de Amsterdamse Pride van 1996 tot 2006.