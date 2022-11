Het twaalfjarige meisje uit Almere dat sinds maandagmiddag vermist werd, is inmiddels gevonden. De politie laat weten dat ze in goede gezondheid is. Het meisje vertrok aan het begin van de middag in haar eentje vanuit haar school in Almere, maar kwam vervolgens niet thuis.

Omdat vermoed werd dat Liselore in het centrum zou zijn, deelde de Amsterdamse politie de vermissing op Twitter. Mensen die meer informatie hadden, werd verzocht om contact met de recherche op te nemen. Amsterdam Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Amsterdam