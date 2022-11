De gemeente stelt vanaf dinsdag een alcoholverbod in achter het Centraal Station en in de passages. Het moet ervoor zorgen dat de structurele overlast van een groep drankgebruikers verdwijnt.

Rondom het centraal station, en met name aan de achterzijde, zijn er bijna dagelijks problemen. Deze zijn afkomstig van een groep werkloze EU-burgers volgens de gemeente. "De afgelopen maanden hebben we enorme stijging van overlast gezien", geeft stadsdeelvoorzitter Alexander Scholtes aan. "Het gaat dan om overlast van een groep mensen die hier bivakkeert, heel veel drank tot zich neemt, agressief gedrag vertoont en ook alcohol steelt uit de winkels."

Daarom gaat per ingang van morgen, 1 november, het alcoholverbod in. Een overtreding heeft een boete van 95 euro tot gevolg. Het is een extra middel om de problemen tegen te gaan, want de gemeente heeft in samenwerking met onder andere de NS, zorgpartijen, handhavers, veldwerk en de politie al tijden geprobeerd om de overlast van deze groep zoveel mogelijk te beperken.

Reizigers zien het als een goed middel om in te zetten. "Soms moet ik ook in de nacht naar huis", vertelt een man. "Het is niet normaal wat ik soms tegenkom dus het is heel verklaarbaar dat dit alcoholverbod ingaat. Van mensen die in zichzelf aan het praten zijn tot mensen die andere mensen lastigvallen, het is gewoon heel hinderlijk. " Een andere reiziger vult aan. "Ik vind het best wel goed, want het is ook belangrijk dat iedereen normaal feest kan vieren en kan bewegen."

Een gevolg van het verbod kan verplaatsing van de groep betekenen, maar volgens stadsdeelvoorzitter Scholtes zal de groep blijvend gemonitord worden. "Wat we willen bereiken is dat de overlast achter Amsterdam Centraal verdwijnt of minder wordt", legt hij uit. "Het alcoholverbod gaat daar bij helpen, maar daarnaast zetten we natuurlijk ook in op hulp voor deze mensen want dat is ook ontzettend belangrijk."