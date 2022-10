Een medewerker van de Febo op de hoek van de Nieuwendijk en de Martelaarsgracht in het centrum is gisteravond in het gezicht gestoken door een man. De verdachte werd door de politie getaserd en kon daarna worden aangehouden.

Rond 18.00 uur kreeg de politie een melding binnen dat de man de Febo aan het vernielen was. Daarbij heeft hij ook de medewerker in het gezicht gestoken. De medewerker moest worden behandeld in het ziekenhuis. Toen agenten ter plaatse kwamen liep de man met een kapotte fles op hen af. De agenten besloten vanwege 'de dreigende situatie' om de man te taseren met een stroomstootwapen, zo schrijft de politie. De verdachte kon daarna worden aangehouden. De recherche doet onderzoek naar het voorval. De politie vraagt getuigen van het steekincident zich te melden. Ook vragen zij mensen met beveiligingscamera's of videodeurbellen rond de Febo zich te melden met de beelden.