Een groep krakers hebben een pand van de Russische miljardair Arkadi Volozj aan de Vossiusstraat in Zuid gekraakt. Volozj staat sinds juni op de sanctielijst van de Europese Unie.

Volozj is de oprichter van Yandex. Het Russische bedrijf is een van Europa's grootste internetbedrijven en beheert de populairste zoekmachine van Rusland, het gelijknamige Yandex. Volozj zou volgens meerdere media zijn rol als CEO van het bedrijf hebben opgezegd nadat de sancties vanuit de EU werden ingevoerd.

Uit onderzoek van NRC en De Groene Amsterdammer blijkt dat het voor de Nederlandse regering lastig was om grip te krijgen op de bezittingen van Volozj. Hij zou het pand aan het Vondelpark namelijk hebben gekocht via een bedrijf dat is gevestigd op de Britse Maagdeneilanden. Het pand bleef daardoor onder de radar, maar door slordigheid van Volozj is via de notariële akte te achterhalen dat hij de eigenaar is. Het pand is inmiddels bevroren.

De groep krakers hebben het pand gekraakt 'ter ondersteuning van Oekraïense en Russische anarchisten die tegen hun staat vechten'. "Wij zijn tegen de oorlog, tegen de hebzucht van oligarchen en miljardairs én tegen parasieten die kapitaal creëren", schrijven de krakers in persbericht.