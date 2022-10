Na enkele verlengingen zet de gemeente vanaf dinsdag een punt achter de vergunningen voor tijdelijke terrassen in de stad, de zogeheten coronaterrassen. Tegenstanders van de grote terrassen zijn blij, maar de strijd is nog niet beslecht. De gemeente onderzoekt namelijk of sommige terrassen geen permanente status kunnen krijgen.

Het was met het uitzonderlijk mooie weer eind oktober goed toeven op de terrassen dit weekend en veel cafés deden dan ook goede zaken. Boca's op de Westerstraat zat eind van de ochtend al goed vol. "Vanaf twaalf uur loopt het bij ons standaard goed door", zegt Maarten Saarberg achter de bar. Hij tapt acht halve liters vol voor een tafel bij het raam, de enige gasten die binnen zitten.

Zo halverwege 2020 kreeg Boca's, net als veel andere zaken in coronatijd, toestemming om het terras uit te breiden. Op twee parkeerplekken toverde Saarberg en zijn team een klein houten terras tevoorschijn. "Zelf in elkaar getimmerd", glundert hij. Er zijn daardoor 25 plekken en dat is flink meer dan zijn gebruikelijke terrasje van vier tafels .

Het is voorlopig het laatste weekend dat het zo uitgebreid kan dus: per 1 november hebben de extra grote terrassen niet meer de benodigde vergunning van de gemeente. Die gaf horecaondernemers in 2020, tijdens de coronapandemie, de ruimte om het terras tijdelijk uit te breiden. De extra grote terrassen waren nodig om de anderhalve meter afstand te kunnen waarborgen. Ook gaf het cafés en kroegen de ruimte om extra omzet te draaien.

Het plan werd meerdere keren verlengd, maar per 1 november is het einde oefening. Ironisch genoeg moet Saarberg op dezelfde dag beginnen met het terugbetalen van een belastingschuld die hij door de pandemie heeft opgelopen. Het terugbrengen van het terras naar zijn oorspronkelijke omvang is dan ook een strop voor de sector. "Het is niet zo dat het terras de enige reden is dat we tijdens corona het hoofd boven het water hebben gehouden. We hebben ontzettend veel acties gehouden om klandizie te genereren. Maar het terras was zeker een factor."

De gemeente zegt het leed van de ondernemers te begrijpen, maar wil opnieuw de belangen afwegen tussen de horeca en omwonenden. Sommige buurtbewoners klagen al langer over de herrie en de drukte die de grotere terrassen met zich meebrachten. "Die terrassen faciliteren de drukte in de stad", vindt Henk van Dijk. Hij startte een petitie tegen de coronaterrassen om de gemeentepolitiek aan de tijdelijke aard van de vergunningen. "Het is een beetje als met de snelweg: als je die gaat verbreden, trekt dat alleen maar meer verkeer aan. Veel Amsterdammers willen juist een rustigere stad. De terrassen moeten wat mij betreft juist kleiner worden."

Van Dijk is al langer aan het strijden voor 'meer balans' in het terrassenbeleid. "Het is de taak van de gemeente om de drukte te beperken. Dan kan je niet besluiten extra terrassen toe te laten." Het intrekken van de vergunningen ziet Van Dijk als een prima besluit. De petitie heeft hij inmiddels offline gehaald.

Voor Saarberg en andere horecaondernemers rest niet anders dan de uitbreidingen op te doeken - voor nu. Want er is een kans dat ze volgend terrasseizoen weer van stal kunnen worden gehaald: de gemeente onderzoekt of de tijdelijke terrassen geen permanente status kunnen krijgen, mits dit geen overlast geeft. Ook de 'toegankelijkheid van de openbare ruimte' is een factor - sommige terrassen blokkeerden de stoepen voor voetgangers. "Het onderzoek is op dit moment gaande", zegt een woordvoerder. "Ondernemers en bewoners zullen geïnformeerd worden als bekend is welk type locaties in aanmerking komen voor permanente terrasuitbreiding."

Nadat het onderzoek is afgerond, kunnen kroegen en cafés een aanvraag doen voor zo'n permanente vergunning. De gemeente hoopt deze vergunningen vóór 1 maart 2023 te verstrekken.