De 26-jarige vrouw uit Wormerveer die drie dagen vermist was, is inmiddels weer terecht. Zondag meldde ze zich in goede gezondheid op een politiebureau, laat de Noord-Hollandse politie weten.

De vermissing werd gisteren voor het eerst gedeeld door de politie. De vrouw was op dat moment al twee dagen spoorloos. Ze was donderdagavond voor het laatst gezien in de Openbare Bibliotheek aan de Oosterdokskade. Mensen die haar daarna nog hadden gezien, werd gevraagd contact op te nemen met de politie.