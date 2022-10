Een heftig incident op Centraal Station in september. Een man die daar samen met een vriend in een opstootje belandt met een groep mannen wordt in zijn buik gestoken. De politie is op zoek naar twee verdachten. Deze week in Bureau 020 de beelden van het incident.

Het 20-jarige slachtoffer is in de nacht van vrijdag 3 op zaterdag 4 september onderweg naar het station als hij en zijn vriend daar een groepje van zes mannen tegenkomen die vervelend doen naar voorbijgangers. Ter hoogte van de taxistandplaats krijgen de twee ruzie met het groepje. De ruzie loopt uit de hand en er worden meerdere klappen uitgedeeld.

De vriend van het slachtoffer wordt onder meer geslagen en geschopt door de eerste verdachte. Het slachtoffer gooit daarom een flesje naar die verdachte. Als hij dat doet, wordt hij geslagen door de tweede verdachte, zo denkt hij.

Als het slachtoffer er daarna vandoor gaat, is hij nog niet van de jongens af. De groep rent achter hem aan door de stationshal. Na een tijdje weet hij ze af te schudden en vraagt hij om hulp. Als de spanning een beetje gedaald is, blijkt dat hij niet alleen geslagen is.

"Het slachtoffer merkt namelijk dan pas dat hij is neergestoken in zijn buik", zegt Marijke Stor van de politie Amsterdam. "Hij blijkt behoorlijk gewond te zijn geraakt en moet in het ziekenhuis worden opgenomen, waar hij een aantal dagen verblijft. Ook kan hij langere tijd niet eten. Daarnaast is de mentale impact op hem groot."

Op de beelden is het moment te zien waarop het slachtoffer gestoken wordt. In de hand van een van de verdachten is het mes te zien. De andere man, die ervan verdacht wordt het slachtoffer te hebben geslagen en geschopt, staat ook duidelijk op beeld. Ook is te zien hoe de ene verdachte het mes vermoedelijk aan de andere verdachte geeft.

"Wij willen weten wie die twee mannen op de beelden zijn", zegt Stor. "Heb je informatie over hen of over dit incident: neem dan contact op."