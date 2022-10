18 procent van de Amsterdammers werd ooit weleens tegen de zin aangeraakt of vastgepakt met seksuele bedoelingen, onder vrouwen is dit aandeel zelfs 29 procent.

Toch durven veel slachtoffers van seksueel geweld zich vaak niet te melden of aangifte te doen. Burgemeester Halsema hoopt die drempel weg te kunnen nemen: "Zoek hulp. Zoek hulp bij ons, durf dat te doen. Schaam je nooit. Je seksualiteit is van jou", zegt ze in het AT5-programma Het Gesprek met de Burgemeester.

Volgens Halsema is seksueel grensoverschrijdend gedrag een groeiend probleem, dat ook nog eens versterkt wordt door het 'gemak' van sociale media. "We merken in toenemende mate dat vooral jonge meiden last hebben van intimidatie door blootfoto's die van hen verspreid worden die ze in goed vertrouwen aan een vriendje of iemand anders hebben gegeven waarop ze gechanteerd worden of uitgestoten kunnen worden, of ze krijgen in hun familie problemen."

Er wordt maar weinig aangifte gedaan van dit zogeheten shame sexting: 15 procent van de slachtoffers meldde zich bij de politie, blijkt uit cijfers van Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS). En ook andere vormen van seksueel geweld werden in de meeste gevallen (89 procent) niet gemeld bij de politie.

"Je merkt dat heel veel vrouwen en meisjes moeite hebben om aangifte te doen, vaak hebben ze het gevoel dat het niks zal uithalen omdat het een-op-een was en dan denken: ik kan het niet bewijzen", zegt Halsema hierover. "Of ze zijn bang in een akelige positie terecht te komen tegenover iemand anders. Tegen hen zou ik willen zeggen: hoe moeilijk ook, hoe groot je schaamte: doe altijd aangifte. Dat is echt heel belangrijk. Want zelfs als de dader in jouw geval niet gepakt kan worden, dan kunnen bijvoorbeeld wel die gegevens gebruikt worden in een andere zaak."

Maar Halsema wil ook daders aanspreken op hun gedrag. "Ik wil het komende jaar ook een campagne gaan voeren tegen de daders: het besef moet er bij jongens en mannen zijn dat je vrouwen en meisjes altijd hebt te respecteren."

Eén van de instrumenten om shame sexting tegen te gaan zou een online gebiedsverbod kunnen zijn. Een burgemeester kan in de fysieke wereld daders een gebiedsverbod opleggen, maar digitaal staat de gemeente nu machteloos. Halsema hoopt daarom binnenkort een eerste online gebiedsverbod op te leggen bij wijze van proef. Dat gaat dan om drillrap-gerelateerd geweld.

"De rechter zal moeten kijken of het wel in overeenstemming is met het recht", zegt Halsema over die proef. "Het is nieuw. Wij worstelen er ongelooflijk mee dat als je op straat bent, dat je daar jeugd- en jongerenwerkers hebt. Je hebt er allerlei vormen van handhaving, alleen online is het helemaal overgelaten aan techreuzen die moeten gaan bepalen wat wel en niet mag. Dat kan natuurlijk niet."

In de tussentijd hoopt Halsema dat jongeren die slachtoffer zijn van seksueel geweld zich sneller durven te melden. "Je mag als je jong bent - maar ook als je oud bent - doen wat je wil, niemand mag je intimideren, niemand mag geweld tegen je gebruiken, je moet je vrij kunnen voelen. Voel je je onvrij, dan ben je een slachtoffer."