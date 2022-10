Op brug 1726 op de IJdoornlaan in Noord is zaterdagochtend een auto door de railing gevlogen en in het water beland. De automobilist vloog zeer waarschijnlijk uit de bocht op de s117, maar zeker weet de politie dat niet, want duikers troffen niemand aan bij het voertuig in de Nieuwe Gouw.

Rond 7.20 uur kreeg de politie een melding van de auto in het water. Ter plaatse troffen agenten op het nabijgelegen Vikingpad drie mannen aan met natte kleding. Uiteindelijk bleek dat het drietal de auto in het water zag liggen en dat zij in het water waren gesprongen om te zoeken of iemand nog in het voertuig zat. Zij zijn door de politie heengezonden. Voor de politie rest de vraag wie er dan wél achter het stuur zat toen de auto uit de bocht vloog. Duikers van de politie hebben rond de auto gezocht, maar troffen niemand aan. Volgens een politiewoordvoerder wordt er onderzoek gedaan naar de eigenaar van de auto om er achter te komen wat er is gebeurd. De auto is door een berger uit het water gehaald en is rijp voor de sloop.