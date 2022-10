De afsluiting van een deel van de Oudezijds Voorburgwal is voor buurtbewoners en ondernemers geen verrassing. De gemeente heeft het deel tussen de Oudezijds Armsteeg en de Lange Niezel met spoed afgesloten voor gemotoriseerde voertuigen vanwege de slechte staat van de kademuur.

Een buurtbewoner geeft aan dat hij de brief die hij op de mat zag vallen gisteren na de sluiting zonder verbazing heeft gelezen. "Vanaf mijn huiskamer kan ik de kuilen zien", geeft hij aan. "Ik dacht al dat het eraan zat te komen en was niet verbaasd dat het gebeurde, want ik volg het al een tijdje op de voet. De landmeters stonden bijna elke week te meten, dus het zat er gewoon aan te komen dat het te erg zou worden en voor verkeer wordt afgesloten."

De sluiting heeft de nodige gevolgen voor de buurt. Rondvaartboten mogen de op- en afstapplek niet meer gebruiken en ook de fietsnietjes zullen verwijderd worden. Bewoners die hun fiets daar hebben staan wordt in de brief gevraagd deze te verplaatsen. Daarnaast is er ook een extra uitdaging voor de ondernemers nu vrachtwagens niet meer voor de deur kunnen parkeren.

Ook aan de overkant, bij Paleis van de Weemoed, levert de sluiting problemen op. "Er ontstaat hier een versmalling waarbij we tweerichtingsverkeer krijgen en dan moeten ze elkaar kunnen passeren", aldus eigenaar Rene Bezemer. "We hebben hier een terrasje bij het Paleis van de Weemoed en dat is een punt waar ze elkaar kunnen passeren door gebruik te maken van die ruimte. Met als gevolg dat vanmorgen de eerste lamp is gesneuveld. En er hangt geen kaartje bij op wie ik het kan verhalen."

Vanwege de omleiding vreest Bezemer dat er veel verkeer voor zijn deur zal moeten passen en meten om langs elkaar te kunnen. "Het is allemaal krap en smal", beschrijft hij. "Los van het feit dat hier ook veelvuldig fietsers en voetgangers zijn, dus de verkeerssituatie is uitermate onveilig geworden."

Het is nog onduidelijk hoe lang de situatie zo blijft. De gemeente zegt te onderzoeken wat er moet gebeuren om de kade weer voor al het verkeer toegankelijk te kunnen maken.