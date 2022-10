Het is nog altijd niet duidelijk wie de overleden man is die op zondag 2 oktober werd aangetroffen in het water bij het Damrak in het centrum. De politie heeft daarom vandaag informatie over zijn tatoeages en foto's van zijn kleding verspreid.

De man heeft een donker getinte huidskleur, een gezet postuur, is kalend en heeft vele tatoeages. Op de foto's is te zien dat hij onder meer een voetbalshirt van het Belgische elftal droeg. "Hoewel de man niet door een misdrijf om het leven is gekomen, probeert de politie te voorkomen dat hij een anoniem graf krijgt", schrijft de politie op Instagram. "Daarom doet de politie een laatste poging om er achter te komen wat zijn identiteit. Al is het maar om eventuele nabestaanden te informeren over het overlijden van hun familielid of naaste, waar ze zich dan ook mogen bevinden."