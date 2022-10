Opnieuw een plofkraak in Amsterdam. Een geldautomaat op het Buikslotermeerplein in Noord is woensdag op donderdagnacht opgeblazen. De omgeving van het winkelcentrum is ruim afgezet en een explosievenverkenner van de politie is ter plaatse om te controleren of er nog explosieven zijn achtergebleven

De explosie vond rond 3.00 uur vannacht plaats. In de omgeving zouden twee klappen te horen zijn geweest. Van de geldautomaat bleef niets over. De politie zette direct de omgeving af en startte een zoektocht naar de dader. Daarbij werd ook een helikopter ingezet. Het is nog onduidelijk of er iets is buitgemaakt. Amsterdam wordt de afgelopen maanden geteisterd door plofkraken, en ook het Buikslotermeerplein is daarbij al vaker het doelwit geweest.