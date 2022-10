Het Paleis op de Dam wordt in 2023 gerestaureerd. Nadat er in 2009 tot en met 2011 aan de buitenkant werd gerenoveerd, is nu het hoogste en laatste deel aan de beurt: het dak. Hierbij worden onder andere de beelden, de leien op de buitendaken en de koepel van het Rijksmonument hersteld.

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft restauratie-architect Hans Vlaardingerbroek ingeschakeld om zorg te dragen over de werkzaamheden. De wens is om alles te herstellen en hierbij de zeventiende eeuwse bouwstijl te beschermen. Hierbij worden in het oog springende onderdelen aangepakt. "De grote beelden die iedereen wel ziet en kent bijvoorbeeld", aldus Vlaardingerbroek. "En ook de hoekbekroningen, en dan bedoel ik niet alleen de kronen, maar ook de adelaars die eronder staan op de hoekpaviljoens van het gebouw moeten we restaureren."

Groot verschil zal voor de Amsterdammers zijn dat de hoeken straks blinkend in het oog springen. De restauratie houdt in dat er bladgoud zal worden toegevoegd aan de hoekbekroningen. "We gaan die vergulden zoals dat oorspronkelijk en ook eeuwenlang het geval was", vertelt de restauratie-architect. "Straks zitten ze helemaal onder het bladgoud en dat geeft een heel ander beeld. Nu zijn ze groen en tegen de lucht in zie je ze nauwelijks. Dan zullen de hoeken echt blinken van goud."

Daarnaast worden de beelden hersteld die zowel aan de achter-, als aan de voorzijde te zien zijn vanaf de Dam. "Als je goed kijkt zie je op de beelden donkerbruine puntjes zitten", vertelt de restauratie-architect. "Dat zijn de ijzeren pennen en die roesten. Elk van die pennen geeft straks, of geeft nu al lekkages. Op termijn lekkages in het beeld en dus vocht in het beeld, wil je niet hebben. Ook niet in het kernmateriaal, want dat kan daar niet goed tegen."

Invloed op de bezoekers van het Paleis hebben de werkzaamheden niet. "Het publiek kan net als altijd gewoon naar binnen en op bezoek", geeft Boudewijn Kooij, woordvoerder Koninklijk Paleis, aan. "Het paleis is, als de koning niet aanwezig is, zoveel mogelijk open voor bezoekers. Gemiddeld ontvangen we 300.000 bezoekers per jaar en die kunnen gewoon blijven komen zodra de werkzaamheden zijn gestart en aan de gang zijn."

Een indicatie voor de kosten is er nog niet, maar de werkzaamheden worden betaald uit het reguliere budget dat er vanuit de overheid beschikbaar is voor de restauratie van het Paleis. Verwacht wordt dat er in 2023 gestart kan worden en de renovatie is in 2025 of 2026 afgerond.