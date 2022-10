Reizigers die op station Zuid via de hoofdingang naar binnen of naar buiten wilden stonden woensdagmorgen opnieuw voor de dichte rolluiken. Het beveiligingsbedrijf dat de rolluiken bij het station moet openen was opnieuw te laat, wat volgens de NS onacceptabel is.

"De rolluiken horen tussen 05.15 en 05.30 uur open te gaan", laat een woordvoerder van de NS weten. "We kregen rond 06.00 uur een melding van een reiziger dat de luiken nog dicht waren, uiteindelijk waren ze alsnog door de beveiliging om 06.20 uur geopend."

Het is de derde keer dat de rolluiken niet zijn geopend door het beveiligingsbedrijf, iets waar de NS niet over te spreken is. "Het is onacceptabel voor de reizigers dat de luiken nog dicht zijn als de treinen al rijden. We gaan met het beveiligingsbedrijf in gesprek, want dit moet beter."

De reigers die voor de dichte luiken stonden in het station waren niet volledig opgesloten, de in-/uitgang aan de Parnassusweg is namelijk wel altijd open. "Dat staat aan de binnenkant ook op de rolluiken", aldus de woordvoerder. "Toch is het geen goedmakertje. We willen dat de rolluiken op tijd open zijn en dat dit wordt opgelost."