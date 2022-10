De komende jaarwisseling zullen er op meerdere plekken in de stad vuurwerkshows georganiseerd worden. Dat maakte burgmeester Femke Halsema dinsdag bekend. Eén van die vuurwerkshows komt op het Museumplein.

Daarnaast spreekt Halsema van "één of meerdere vuurwerkshows" op een andere plek in de stad. Hoeveel dat er zijn en waar de shows georganiseerd worden, is nog niet duidelijk. Op dit moment is de gemeente daarover in gesprek met een 'geschikte partij' die de shows moet gaan uitvoeren.

In Amsterdam geldt sinds de vorige jaarwisseling een algeheel vuurwerkverbod. Ook tijdens de laatste Oud en Nieuw zou er in plaats daarvan een vuurwerkshow komen, maar die kon door de toen geldende coronamaatregelen niet doorgaan. Voor dit jaar houdt de burgemeester trouwens ook een kleine slag om de arm. Want mocht er tegen die tijd een nieuwe golf zijn: "dan is de kans aanwezig dat de vieringen opnieuw geannuleerd moeten worden", aldus Halsema.

Volgens Halsema is het handhaven van het vuurverbod een 'forse uitdaging.' Omdat er geen landelijk vuurwerkverbod bestaat, is het in nog wel gewoon mogelijk om vuurwerk in de stad te kopen en te bezitten. In Nederland is Amsterdam één van de zeven gemeenten met een algeheel vuurwerkverbod. "Net als andere jaren zal de beperkte capaciteit van politie en handhaving slim ingezet moeten worden en zal er in de weken voor de jaarwisseling worden ingezet op preventie", schrijft de burgemeester.

Het college verwacht niet dat de stad met de maatregelen snel vuurwerkvrij wordt. "Decennialang was zelf vuurwerk afsteken de norm", schrijft Halsema daarover. "De excessen en ziekenhuisopnames die daar het gevolg van waren bijna een vanzelfsprekendheid. Nu moet de stad wennen aan een nieuwe situatie."