Een fietser is dinsdagmiddag zwaargewond geraakt na een aanrijding met een lijnbus op de Prins Hendrikkade. Het slachtoffer moest gereanimeerd worden en is later met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Een woordvoerder van de politie meldt dat er ook meerdere passagiers van de bus gewond zijn geraakt. Het is niet bekend of er ook reizigers naar het ziekenhuis zijn gebracht.

De eerste meldingen van het ongeluk kwamen om 18.11 uur binnen. Naast ambulance en politie-eenheden werd er ook een traumahelikopter opgeroepen. Door het ongeluk staat er in beide richtingen een lange file tussen de Prins Hendrikkade en het Waterlooplein.