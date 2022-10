Door een storing in het beveiligingssysteem van het Gemeentevervoerbedrijf (GVB) stonden alle metro's in Amsterdam maandag stil. De storing begon midden in de spits, rond 17.00 uur. Na ruim drie uur was de storing verholpen

Door eenzelfde storing stonden de metro's eerder dit jaar enkele dagen achter elkaar stil.

Volgens een woordvoerder van het GVB zijn er geen signalen over reizigers die niet konden uitstappen op het station. Op sociale media schrijven reizigers wel dat metro's noodstops hebben gemaakt, maar hier is bij het vervoersbedrijf niks over bekend.

Er zijn ook geen meldingen van onveilige situaties bekend. Alle metro's konden volgens het GVB doorrijden naar een metrostation, waar iedereen kon uitstappen en overstappen op ander vervoer.

De bussen en trams in Amsterdam die wel gewoon rijden, zaten overvol door de storing. Het GVB zette geen extra bussen in. "Dat is ook niet zo een-twee-drie geregeld."