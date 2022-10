Het aantal Amsterdammers dat elektrisch rijdt neemt toe. De komende jaren zijn dus extra laadpalen nodig om aan de groeiende vraag te kunnen voldoen. Om te bepalen waar die kunnen komen heeft de gemeente een interactieve kaart gelanceerd. Amsterdammers kunnen tot 21 november hun mening geven over de toekomstige locaties. In Amsterdam Informeert praten we hierover met Bart Warnaar, omgevingsmanager Laadinfrastructuur

Elektrisch rijden draagt bij aan gezondere lucht en een beter klimaat. Daarnaast zijn elektrische auto's stil. Op het moment zijn er zo'n 3000 openbare laadpalen in de stad, maar door de toename van het gebruik van elektrische auto's zijn er meer nodig.

Waar die komen te staan houdt de gemoederen flink bezig in de stad, volgens Bart Warnaar. "Binnen een week hadden we maar liefst vijfhonderd reacties op de interactieve kaart."

Aan de hand van een aantal criteria zijn de plekken op de kaart vastgesteld. Laadpalen kunnen namelijk niet overal staan. "En zeker niet in Amsterdam", benadrukt Warnaar. "Er moet natuurlijk een voedingskabel liggen en met veel dingen rekening gehouden worden zoals bomen, putjes en of er voldoende ruimte overblijft op de stoep."

De mening van Amsterdammers is verdeeld over de komst van de nieuwe laadpalen. "Ik denk op zich dat het wel goed is", vertelt een voorbijganger ons. "Want elektrisch rijden is beter voor het milieu, maar ik kan me ook goed voorstellen dat het ten koste gaat van de plekken die er al best wel weinig zijn."

Volgens Warnaar moet de komst van nieuwe laadpalen niet zorgen voor te weinig parkeerplekken. "We proberen de laadpalen zo goed mogelijk te verspreiden over Amsterdam en plaatsen ze alleen op de plekken waar ze echt nodig zijn."

Amsterdammers kunnen nog tot 21 november hun mening geven over de locaties van de nieuwe laadpalen.